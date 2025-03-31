السويد تعلن حزمة دعم عسكري جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.6 مليار دولار

تعهدت السويد، اليوم الاثنين، بتقديم حزمة دعم عسكري جديدة لأوكرانيا، تبلغ قيمتها حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي، وتشمل أسلحة لتعزيز دفاعاتها الجوية.

وكتب وزير الدفاع السويدي بول جونسون في منشور على منصة (إكس) "قدمت السويد اليوم أكبر حزمة دعم عسكري لها لأوكرانيا حتى الآن، بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار أمريكي".

وأضاف جونسون أن الحزمة الجديدة تشمل "دعما للدفاع الجوي والمدفعية والاتصالات عبر الأقمار الصناعية والقدرات البحرية لأوكرانيا".

وحزمة الدعم الجديدة المعلن عنها اليوم هي التاسعة عشرة التي تقدمها السويد لأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية في فبراير 2022.