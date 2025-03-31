في أول أيام العيد.. مصرع وإصابة 3 في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالفيوم

لقي شاب مصرعه، بينما أصيب اثنان آخران، في حادث تصادم دراجتين ناريتين، بطريق العوينات الغرق الزراعي، بدائرة مركز شرطة اطسا، بمحافظة الفيوم، وتم نقلت الجثة والمصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية، مدير أمن الفيوم ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بتلقيه بلاغ من غرفه عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه ببلاغا بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق العوينات الغرق الزراعي بدائرة المركز، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث بطريق العوينات وتبين وقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق العوينات وذلك بسبب السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانها السيطره على الدراجتين فاصطدما ببعضهم مما تسبب في وفاة شاب وأصابه 2 آخرين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي، والمصابين إلى قسم الاستقبال في المستشفي ذاته لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.