أول قُداس إلهي لرئيس أساقفة ألبانيا الجَديد يوانيس

شهد يوم الأحد، 30 مارس 2025، ترأس رَئيس أساقفة ألبانيا يوانيس أول قُداس إلهي له بصفته رئيسًا جديداً للكنيسة الأرثوذكسية في ألبانيا.

أُقيم القداس في كاتدرائية (قيامة السيد المَسيح) في مدينة تيرانا العاصمة الألبانية، بحضور أعضاء المَجمع المقدس وعَدد من مُمثلي الكنائس وشخصيات رَسمية.

يُذكر أن رَئيس الأساقفة المتروبوليت يوانيس إنتخب من قِبل المَجمع المُقدس يوم 16 مارس 2025 وتُوّج رسميًا يوم السّبت 29 مارس، إيذانًا ببدء مشوار جديد في تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية الألبانية.

رئيس الأساقفة الجديد من مواليد مدينة تيرانا عام 1956 وعَاصر الزمن الصّعب الذي عاشته الكنيسة في تلك الفترة السّياسية، ويحمل إجازة علمية في علوم اللاهوت من الولايات المُتحدة الأمريكية، وكانَ مُعاوناً لرئيس الأساقفة الرّاحل المثلث الرّحمات أنستاسيوس.