مولودوفا تعلن ثلاثة موظفين في السفارة الروسية "أشخاصا غير مرغوب فيهم"

سلمت وزارة الخارجية المولدوفية، السفير الروسي أوليج أوزيروف، مذكرة تفيد باعتبار ثلاثة موظفين في السفارة الروسية أشخاصا غير مرغوب فيهم.

وأفاد بيان أصدرته السلطات المولدوفية، اليوم الاثنين، بأن وزارة الخارجية أرسلت إلى الدبلوماسي الروسي مذكرة تعلن فيها ثلاثة موظفين في السفارة الروسية أشخاصًا غير مرغوب فيهم"، حسبما ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وأضاف البيان: "قرار سلطات البلاد استند إلى أدلة واضحة على وجود أنشطة في جمهورية مولدوفا تتنافى مع الصفة الدبلوماسية".

وصرحت وزارة الخارجية الروسية لوكالة (تاس) بأن موسكو سترد على قرار كيشيناو باعتبار موظفي السفارة الروسية أشخاصا غير مرغوب فيهم.

ومن جانبه، وصف السفير الروسي اتهامات الجانب المولدوفي بأنها "واهية ولا أساس لها"، وحث كيشيناو على "الامتناع عن التخمينات الاستفزازية والعودة إلى الحوار العملي حول جميع قضايا العلاقات الثنائية، بما يتوافق مع المصالح الأساسية لشعبي مولدوفا وروسيا".