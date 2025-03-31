مريم الجندي عن "منتهي الصلاحية" : شخصية نعمة صعبة وردود الأفعال فاجأتني 

أكدت الفنانة الشابة مريم عادل الجندي أن شخصية نعمة والتي جسدتها ضمن أحداث مسلسل "منتهي الصلاحية" كانت صعبة للغاية في التحضيرات لها وتقديمها، ومرت بالكثير من التغيرات والتباين في الإنفعالات على مدار أحداث المسلسل، و جاء الترشيح من المخرج تامر نادي، وهذا التعاون الثاني بيننا بعد مسلسل "صلة رحمة"، وأحب كثيراً العمل معه وأتمنى أن يتكرر التعاون بيننا مرة أخرى.

وأضافت مريم "سعيده بكل رسائل الإشادة بتقديمها للدور، ونبض الجمهور والتفاعل مع الشخصية، و أكثر ما أسعدني أن أحد الأشخاص أخبرني أنني استطعت تجسيد حالة مشابهة لما مرت به سيده من أقاربه، وهذا هو دور الفنان الحقيقي في تجسيد معاناة الناس، وأشعرني أنني نجحت في إيصال مشاعر الشخصية بصدق للجمهور.

مشهد من المسلسل

وتابعت "منذ قراءتي للدور، رأيت الشخصية لسيدة بسيطة تحلم بحياة مستقرة مع زوجها، والذي تتحول حياة الأخير بعد إنغماسه في المراهانا، ورغم ذلك تحاول الزوجة أن تتغاضى عن أخطائه لتستمر الحياة بينهما أملاً في عدول ذلك عن ذلك الطريق.

وكشفت الفنانة مريم عادل "لم أكن على دراية كبيرة بموضوع المراهنات قبل هذا الدور، ولكن بعد قراءته بدأت أبحث عن هذه الظاهرة لأفهم أبعادها بشكل أعمق، وتفاجأت أن هناك الآلاف يمارسون ذلك بل ويصل الكثير لحالة الأدمان لتلك الكارثة، وهناك الكثير من النساء اللاتي يعشن معاناة مشابهة لمعاناة "نعمة"، وهو ما يجعلني أفخر بالمشاركة في مسلسل يقدم قضية مجتمعية هامة ويسلط الضوء على تلك الظاهرة الخطيرة.



وإختتمت حديثها "مشهد قتل نعمة لزوجها كان أصعب المشاهد بلا شك بلا شك، خاصةً وأن شخصية نعمة منذ بداية المسلسل كانت مسالمه وأقرب إلى الضعيفة، لكنها في النهاية تفاجئ الجميع برد فعل صادم حين تقتل زوجها، هذه النقلة الدرامية كانت تحديًا كبيرًا بالنسبة لي، ولكنني سعدت جدًا بتفاعل الجمهور،

وأتمنى خلال الفترة القادمة أن أقدم أدوارًا متنوعة ومختلفة، وأواصل تقديم شخصيات تحمل قضايا وقصص مؤثرة تمس حياة الناس.



مسلسل "منتهي الصلاحية" بطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، سامي مغاوري، هبة مجدي، محمود الليثي، دنيا ماهر، حسن مالك، تامر نبيل، خالد سرحان، تأليف محمد هشام عبيه، والإخراج تامر نادي.