العثور على جثث 3 جنود أمريكيين مفقودين في ليتوانيا

أعلن الجيش الأمريكي ورئيس ليتوانيا، اليوم الاثنين، العثور على جثث 3 من الجنود الأمريكيين الأربعة الذين فقدوا في ليتوانيا الأسبوع الماضي، بعدما اصطدمت مركبتهم بمستنقع وغرقت، بينما لا يزال البحث جاريا عن الجندي الرابع.

وكتب الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا على منصة (إكس) حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية "تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ الفقدان المأساوي لثلاثة جنود أمريكيين".

وأكد أن عملية البحث والإنقاذ ستستمر لحين العثور على الجندي الرابع.

وكان الجنود فقدوا مع مركبتهم في ميدان تدريب بالقرب من الحدود مع روسيا البيضاء.

بدوره، أكد الجيش الأمريكي العثور على الجنود الأمريكيين الثلاثة بعد غرق مركبتهم المدرعة، بينما ما تزال الجهود مستمرة للعثور على الجندي الرابع.

وقال الجيش في بيان، الاثنين، إنه تم حجب هوية الجنود لحين إبلاغ أقاربهم.

واختفى الجنود الثلاثاء الماضي أثناء قيامهم بمهمة إصلاح وسحب مركبة تكتيكية معطلة.