العرابي: المصريون خرجوا عن بكرة أبيهم رفضا للتهجير

قال طارق العرابي امين تنظيم حزب مستقبل وطن في محافظة دمياط إن اصطفاف الملايين من اهالي مصر من كل صوب وقوفا في الميادين رافعين أعلام مصر واعلام فلسطين جنبا إلى جنب هو رسالة قوية وتهز الوجدان وهي رسالة ان مصر لن تقف مكتوفة الأيدي وان الشعب المصري كله ملتف حول القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوقوف ضد التهجير .

واكمل العرابي في تصريحات له اليوم الاثنين ان المصريين اصطفوا خلف القيادة السياسية في تلاحم وطنى ضد التهجير وهو ما ظهر جليا في الوقفات الجماهيرية الحاشدة للاعلان عن رفض تهجير اهالى غزة .

واضاف العرابي رأينا اليوم الأطفال والشباب في محافظة دمياط يقفون بالزي المموه في الوقفة التي تم تنفيذها في مدينة دمياط الجديدة اليوم الاثنين اول ايام عيد الفطر المبارك حيث تظاهر الآلاف من اهالي محافظة دمياط اول ايام عيد الفطر المبارك في كلا من المجمع الإسلامي بمدينة دمياط الجديدة وامام مسجد المظلوم بمدينة دمياط معلنين عن تضامنهم مع القيادة المصرية ضد تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم



واكمل العرابي اننا شعب بمختلف التوجهات والاراء كلنا نقف ضد التهجير اخواننا في فلسطين فهم اصحاب الارض وأصحاب القضية ولن نتخلى عنهم وسيجدوننا حائط صد وصوت عالي يصرخ في وجه اي معتدي ويقف كتفا بكتف مع اشقائنا العرب وهو ما لمسناه اليوم في الميادين العامة والساحات بعد ان ارتدى المصريين أعلام فلسطين ورايات المقاومة الفلسطينية مرددين هتافات الدفاع عن القضية الفلسطينية والحفاظ على اراضينا في مواجهة اي افكار احتلالية وهو ما اكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تصريحاته اليوم بعد ان راي الملايين من المصريين يقفون معه في خندق واحد وصف واحد لا ينشق أبدا

وردد المتظاهرين هتافات السيسي قالها قوية تحيا القضية الفلسطينية وسط اقبال جماهيري بالآلاف من اهالي دمياط رافعين أعلام مصر واعلام فلسطين جنبا إلى جنب

ورفع المواطنون اللافتات لرفض تهجير الفلسطينين وللاعلان عن تاييد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى خطواته لمساندة القضية الفلسطنية .