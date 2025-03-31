رئيسة وزراء إيطاليا: نعمل مع المملكة المتحدة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أهمية بناء نموذج للتعاون مع بلدان المنشأ والعبور لتدفقات الهجرة للوصول إلى تحقيق الازدهار بالموارد التي تمتلكها.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية في رسالة بالفيديو بقمة أمن الحدود المنعقدة في لندن اليوم الإثنين إن حكومتها تعمل مع المملكة المتحدة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة وضمان الحق في عدم الاضطرار إلى الهجرة، لافتة إلى أنها تمثل محورا أساسيا للتعاون الثنائي بين البلدين.

وأشارت ميلوني إلى العمل على توحيد الجهود، وجعل قوات الشرطة وأجهزة الاستخبارات والسلطات القضائية تتحدث أكثر.

وأضافت أنها تتفق مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، على أن أمن الحدود يمر عبر إدارة تدفقات الهجرة ومكافحة الهجرة الجماعية غير النظامية وهي ظاهرة عالمية تقلق أوروبا بشكل خاص، داخل حدود الاتحاد الأوروبي وخارجها.