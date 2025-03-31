للحوامل.. الرنجة والفسيخ خطر على الجنين

يتميز عيد الفطر المبارك ، بتناول الأطعمة الشهية ، مثل الرنجة والفسيخ، وهي أطباق ارتبطت بعادات وطقوس العيد، لكن يحذر الأطباء الحوامل إلى الإبتعاد عن هذه الأطعمة للمحافظة على صحتهن وصحة الأجنة.

وهناك مخاطر تحدث نتيجة تناول الحامل لتلك المأكولات المالحة، ويمكن أن تؤثر على الحمل والجنين

وفقا لموقع " healthline" قد تحتوي الرنجة والأسماك النيئة، على طفيليات وبكتيريا ، ويمنع تناولها أثناء الحمل لأنها تحتوي على أنواع مختلفة من البكتيريا مثل: الليستيريا المستوحدة أو السالمونيلا ، والتي تمثل خطورة على النساء الحوامل وأطفالهن.

احتمالية التلوث بالبكتيريا الضارة:

الأطعمة المملحة مثل الرنجة والفسيخ قد تحتوي على بكتيريا مثل الليستيريا أو الكلوستريديوم ، والتي تؤدي إلى التسمم الغذائي.

عدوى الليستيريا خطيرة جدا على الحوامل وقد تؤدي إلى الإجهاض، الولادة المبكرة، أو إصابة الجنين بأمراض خطيرة.

2. نسبة أملاح عالية:

تحتوي الرنجة والفسيخ على كميات كبيرة من الملح، قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ويزيد خطر تسمم الحمل أو احتباس السوائل

3. توقع وجود سموم

إذا لم يتم تخزين هذه الأسماك بطريقة جيدة ، قد تجد فيها سموم مثل الهيستامين التي تسبب الحساسية والتسمم.

بدائل آمنة للحوامل في العيد:

- الأسماك الطازجة مثل السلمون أو البلطي المشوي .

أو الدجاج واللحوم الحمراء بدون دهون.

الألبان المبسترة والبيض المطهو جيدا .

نصائح لتناول الحامل الرنجة بأمان

من الأفضل استشارة طبيبك قبل تناول أي أطعمة غير معتادة، واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن لضمان الحفاظ علي الجنين ويمكن اتباع الآتى عند تناول الرنجة

تعتبر الرنجة في الزيت آمن للاستهلاك أثناء الحمل ، بشرط أن تأتي من مصادر موثوقة وليس لدينا أي شكوك حول جودتها.

الأفضل تناول الرنجة في محلول ملحي لمدة طويلة قبل تناولها وشطفها جيدا للتخلص من الملح الزائد.

أثناء شهور الحمل، حددي استهلاكك للأسماك البحرية، بما في ذلك الرنجة، إلى 200 جرام في الأسبوع .