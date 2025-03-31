لطيفة تنعي إيناس النجار «اخر مره شوفتك امبارح وكان عندي أمل»

نعت الفنانة لطيفة رحيل الفنانة إيناس النجار، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض خلال الأيام القليلة الماضية.

ونشرت الفنانة لطيفة على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة للفنانة إيناس النجار لتشارك بها الجمهور.

منشور الفنانة لطيفة

وعلقت الفنانة لطيفة على الصورة "اخر مره شوفتك امبارح، ومن اسبوعين واحنا عايشين على أمل، كلمتك وكلمتيني ورديتي عليا امبارح يا إيناس".

وتابعت الفنانة لطيفة رسالتها "كان عندنا أمل كبير احنا وكل الدكاتره ولكن قدر الله وما شاء فعل، ربنا يرحمك يا إيناس ويغفر لك ويصبرنا ويصبر امك وأختك وكل اهلك".

يشار أن الفنانة إيناس النجار قد تعرضت لأزمة صحية مفاجئة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، ورحلت صباح اليوم.