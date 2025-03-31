طارق حسن يحرز ذهبية 100م مونو في تجارب الألعاب العالمية

توج طارق حسن لاعب المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف بالميدالية الذهبية في منافسات 100 م مونو خلال تجارب دورة الألعاب العالمية World Games 2025 المقامة خلال الفترة من 26 الى 31 مارس في مدينة تشنغجدو بالصين استعدادًا لدورة الألعاب العالمية المقرر إقامتها أغسطس المقبل.

وفاز طارق حسن بالميدالية الذهبية محققاً زمن قدره 34.89 ثانية متفوقاً على بطل المانيا جوستوس مورستيدت الذي احرز الفضية وبطل كورسا الجنوبية ميينجون شين الذي حقق البرونزية.

وقد تأهل ثلاثة سباحين من مصر لخوض دورة الألعاب العالمية وهم ندى مجدى ابو مسلم، وطارق حسن السيد، ومهاب ايهاب وذلك بناءً على نتائجهم المتميزة خلال مشاركتهم ضمن المنتخب القومى للسباحة بالزعانف فى بطولات العالم التى أقيمت خلال عامى 2023 - 2024 ورافق المنتخب في الصين شريف حبيب المدير الفني للمنتخب ورئيس البعثة.

وتقام النسخة ال 12 من دورة الألعاب العالمية خلال الفترة من 7 إلى 17 أغسطس المقبل في مدينة تشنغدو الصينية بمشاركة نحو 5 آلاف لاعب ولاعبة في 36 رياضة مختلفة، منها رياضات أولمبية وغير أولمبية وبارالمبية.

وقد أعرب كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ عن سعادته بهذه الميدالية التي حققتها مصر في البطولة التجريبية قبل دورة الألعاب العالمية World Games 2025 التي تعد تجمع عالمي للرياضات الأولمبية وغير الأولمبية.