وفد رسمي لاستقبال أبطال السلاح بعد تتويجهم بذهبية كأس العالم بالمجر

أوفد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وفداً رسمياً لاستقبال بعثة منتخب مصر لسلاح السيف للرجال من الوزارة ومن الاتحاد المصري للسلاح، بعد تتويجهم بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم بالمجر، وذلك تقديراً للإنجاز التاريخي الذي حققه الأبطال.

وجاء هذا الاستقبال في إطار دعم الدولة المصرية للرياضيين، خاصة بعد إشادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإنجاز الذي حققه المنتخب، وتهنئته للأبطال الذين رفعوا راية مصر عاليًا في واحدة من أقوى البطولات العالمية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدعم غير المحدود من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للرياضة المصرية تمثل الدافع الاهم وراء جميع الانجازات المتتالية التى يحققها ابطال مصر على كافة المستويات وفى مختلف المنافسات العالمية والقارية.

وعبرعن فخره بالمستوى المتميز الذي ظهر به المنتخب، وأن هذا الفوز يعكس الجهود الكبيرة التي تُبذل لتطوير رياضة السلاح في مصر، والاستعداد القوي للمنافسات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها دورة الألعاب الأولمبية.

وشارك في تحقيق هذا الإنجاز كل من زياد السيسي، محمد عامر، أدهم معتز، ومازن العربي، الذين تألقوا في البطولة وتمكنوا من التغلب على منتخبات عالمية كبرى، أبرزها كوريا الجنوبية، المصنف الأول عالميًا، وفرنسا، قبل تحقيق الفوز على المجر في النهائي بنتيجة 45-37.