نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيات مطروح لمتابعة سير العمل خلال العيد|صور

واصل الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، زيارته المفاجئة لعدد من المنشآت الصحية بمحافظة مطروح، عقب جولته بمستشفيات الإسكندرية والبحيرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بمتابعة سير العمل داخل المستشفيات وضمان تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين، تزامنًا مع أول أيام عيد الفطر المبارك.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجولة شملت مستشفى الحمام المركزي، حيث اطلع نائب الوزير على دفاتر الفرز بقسم الاستقبال، وحرص على الحديث مع المرضى لرصد مستوى الخدمة المقدمة ومدى رضاهم عنها، كما تفقد صيدلية الأقسام الداخلية، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية واللقاحات.



كما شملت الجولة تفقد قسم الأشعة والمعامل وعيادة الأسنان، حيث وجه بضرورة توفير جهاز أشعة للأسنان فور انتهاء إجازة العيد مباشرة، وخلال زيارته لقسم الحضانات، لاحظ وجود طفل حديث الولادة بحالة حرجة تتطلب رعاية خاصة غير متوفرة بالمستشفى، فوجه على الفور بتنسيق نقله إلى مستشفى مجهز عبر سيارة إسعاف.



وأشار عبدالغفار إلى أن نائب الوزير تفقد غرفة مبادرة التشخيص والعلاج الطبي عن بعد، وأشاد بأداء الفريق المسؤول عن تشغيلها، موجهًا بصرف مكافأة لمسؤولة الغرفة، إذ حصلت المستشفى على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تطبيق هذه التقنية، التي تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية.



كما زار نائب الوزير وحدة إسعاف العلمين بفرع مطروح، حيث استمع إلى مطالب المسعفين واطلع على إمكانيات الوحدة، التي تضم ثلاث سيارات إسعاف مجهزة، ويعمل بها ستة مسعفين مدربين على الإنعاش القلبي الرئوي والتعامل مع الحالات الحرجة، وخلال تفقده إحدى سيارات الإسعاف المميزة، التي تتميز بوحدة فلترة ذاتية التعقيم وسرعة نقل المرضى في أقل من 8 دقائق، وجه برفع كفاءة وتجديد مبنى الإسعاف لتعزيز جاهزية الوحدة.



واختتم نائب الوزير جولته بزيارة مستشفى العلمين النموذجي، حيث تحدث مع المرضى في صالة الانتظار للاطمئنان على حالتهم ومدى رضاهم عن الخدمات، كما تفقد أقسام الطوارئ والصيدلية، حيث شدد على ضرورة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وشملت جولته متابعة وحدة القسطرة التداخلية، وقسم الأشعة، وقسم العناية المركزة، حيث أشاد بكفاءة منظومة الميكنة التي تعمل بسلاسة داخل المستشفى.



وفي إطار تحسين الخدمات الصحية بالمحافظة، أوصى نائب الوزير بإرسال سيارتين للزيارات المنزلية وتجهيز سيارة إسعاف بكرسي أسنان متنقل لدعم الرعاية الصحية خلال فصل الصيف، إلى جانب تعزيز التجهيزات داخل المستشفى بوحدة إضافية لكرسي الأسنان.



كما تفقد نائب الوزير وحدة السكتة الدماغية، والحضانات، وغرف الإقامة، وشدد على أهمية الدورات التدريبية لرفع كفاءة الكوادر الطبية، إلى جانب استحداث وحدة متخصصة للأبحاث الإكلينيكية، بما ينسجم مع استراتيجية الوزارة في تطوير الخدمات الصحية في مصر.

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