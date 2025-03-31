تشيع جثمان سكرتير عام الدقهلية بمسقط رأسه بالمنيا.. صور

خيم الحزن على أهالي قرية تل بنى عمران التابعة لمركز ديرمواس، جنوب محافظة المنيا، منذ قليل، اثناء تشيع جثمان اللواء محمد صلاح ابوكريشة سكرتير عام محافظة الدقهلية، والذي توفي اليوم الاثنين، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء صلاة عيد الفطر المبارك.

وجرى نقل المتوفى إلى مسقط رأسه منذ قليل في المنيا، وتأدية صلاة الجنازة عليه بحضور محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والعديد من القيادات التنفيذية، والمئات من أهالي القرية

وحرص الاف المواطنين علي انتظار الجثمان، امام منزل العائلة بالقرية، وتم اقامة صلاة الجنازة، وتشييع الجثمان الي مثواه الاخيرة، بمقابر الحاج قنديل شرق النيل بمركز دير مواس.

ولفظ اللواء محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية حادة خلال أدائه صلاة عيد الفطر المبارك رفقه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية والقيادات التنفيذية والشعبية بمسجد النصر بمدينة المنصورة.

وتوفى السكرتير العام بعد توقف عضلة القلب مما أدى إلى فشل تنفسي نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وذلك حال محاولات إنقاذه باستقبال مستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي".

كان المئات من أهالي مدينة المنصورة قد أدوا صلاة عيد الفطر بمسجد النصر بالمنصورة وخلال سماع السكرتير العام المساعد خطبة العيد بعد أداء الصلاة سقط مغشيًا عليه وجرى نقله بواسطة سيارة الإسعاف الى المستشفى.

وقرر محافظ الدقهلية إلغاء كافة الزيارات التي كان من المقرر القيام بها عقب صلاة عيد الفطر وانتقل إلى المستشفى رفقة المتوفي.