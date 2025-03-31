استشهاد 15 فلسطينيا في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على حي التفاح ومخيم البريج وسط قطاع غزة

استشهد 15 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال، مساء اليوم الإثنين، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق وسط قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن 10 شهداء بينهم 3 أطفال، ارتقوا عقب قصف لطيران الاحتلال على منزل لعائلة حمادة بشارع يافا بحي التفاح شرق مدينة غزة، موضحين أن الشهداء نقلوا إلى المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في المدينة، وأن أحدهم وصل أشلاء إلى المستشفى.

وأضافت أن 5 فلسطينيين آخرين استشهدوا في قصف للاحتلال على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي سياق متصل، احتجزت قوات الاحتلال، فلسطينيين واعتدت عليهم بالضرب واعتقلت شابا بمسافر يطا جنوب محافظة الخليل، بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة إن قوات الاحتلال احتجزت مواطنين من عائلة العدرة في خربة "رجوم إعلي" بمسافر يطا، عقب إطلاق المستوطنين مواشيهم بمحاصيل المواطنين الزراعية، واعتدت عليهم بالضرب ما تسبب بإصابتهم برضوض وكدمات.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا فلسطينيا عقب الاعتداء عليه بالضرب من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين، إثر تصدي المواطنين للمستوطنين.