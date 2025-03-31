دوري أبطال أفريقيا.. معلول والساعي وطاهر خارج قائمة الأهلي أمام الهلال

استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 9 لاعبين من مواجهة الهلال السوداني، المقرر لها مساء غد باستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ودخل الفريق في معسكر مغلق واستبعد "كولر" كل من على معلول وطاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا ومصطفى مخلوف، وسمير محمد وكريم فؤاد ورضا سليم وعمر الساعي وخالد عبد الفتاح.

قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني

وضمت قائمة الأهلي في مواجهة الهلال السوداني كلا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني وعمر كمال عبدالواحد وأكرم توفيق وأشرف داري ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومصطفى العش ويحيى عطية الله وكريم الدبيس ومروان عطية وأحمد رضا ومحمد مجدي أفشة وسام أبوعلي وجينيك جراديشار وحسين الشحات وعمرو السولية وكريم نيدفيد وإمام عاشور وأشرف بن شرقي ومحمد عبدالله.