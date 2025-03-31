مرسى مطروح تحذر المواطنين: ابتعدوا عن اللافتات والإعلانات بسبب الرياح الشديدة

حذر رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم الإثنين، المواطنين من حالة الطقس غير المستقر وهبوب العواصف والرياح الشديدة ابمحملة بالأتربة وعلى جميع مستلقي الطرق السريعة والمسافرين الحذر لحالة عدم الرؤية، وسيتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية.

تابع رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح ميدانا مع رجال إدارة تحسين البيئة رفع اللافتات الإعلانية والأشجار الملقاة في الشوارع تحت إشراف نواب رئيس المدينة للتعامل مع البلاغات وسط أجواء صعبة نتيجة الهواء الشديد والرياح والاتربة طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمتابعة حالة الطقس الغير مستقر ووجود رياح شديدة محملة بالأتربة.

وأعلنت مدينة مرسى مطروح رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعدادات القصوي في القري شرقاً وغرباً علي الطرق السريعة وتفعيل غرفة العمليات بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة للتعامل مع الشكاوي والبلاغات من المواطنين.

وتهيب مدينة مرسى مطروح المواطنين بالالتزام بالتعليمات الآتية: إليكم مجموعة نصائح هامَّة جدا فى حالة العواصف، الإبتعاد عن اللافتات الإعلانية وعدم الوقوف تحتها، عدم السير حالة تدهور الرؤية حتى تتلاشى تماماً، إرتداء الكمامة وكافّة وسائل الأمان حفاظاً على صحتك، عدم الوقوف والسير تحت أعمدة الكهرباء وأسلاك الضغط، الإبتعاد تماماً عن أى شىء آيل للسقوط أو التأثر الرياح، ابتعد بما يناسب عن السير تحت أطباق دش أو تكيفات، عدم القيادة والمُجازفة أثناء العواصف التُرابية وأخذ جنب، يُفضل التواجد في المنازل في ظل هذه الأجواء الخطرة والطقس الغير مستقر .

مجلس مرسى مطروح يحذر المواطنين الابتعاد عن اللافتات والإعلانات بسبب الرياح

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