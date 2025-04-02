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الأربعاء 02 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يرسل القائمة المبدئية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

الأهلي
الأهلي
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أرسل النادي الأهلي القائمة المبدئية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 التي ستقام في أمريكا الصيف المقبل بناءً على خطاب رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مع نهاية الموعد المحدد  لتسجيل القائمة المبدئية.

وسجل النادي الأهلي جميع  اللاعبين في القائمة المبدئية بمن فيهم اللاعبون الشباب وكذلك اللاعبين الذين لم يتم تجديد عقودهم مثل رامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمزة علاء ومحمد الشناوي، بالإضافة للاعبين المعارين الذي لم يحسم موقفهم  وعلى رأسهم المغربي يحيى عطية الله.

ومن المقرر أن يقوم الجهاز الفني للأهلي بتقليص القائمة إلى 35 لاعبًا قبل يوم 10 يونيو المقبل وإضافة اللاعبين الجدد الذي سيتم التعاقد معهم وذلك طبقا للوائح البطولة.

وستكون قائمة الأهلي النهائية في مونديال الأندية 2025 مكونة 35 لاعبًا يتم اختيار بينهم 26 لاعبًا قبل أي مباراة في البطولة بيومين فقط وتسجيلهم للمشاركة في البطولة.

ويلعب فريق الأهلي في المجموعة الأولى، إلى جانب انتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ويخوض الأهلي مباراة افتتاح مونديال الأندية 2025 بمواجهة انتر ميامي الأمريكي يوم 15 يونيو المقبل.

الاهلي والهلال السوداني كأس العالم للأندية 2025 دوري أبطال أفريقيا