عيد الفطر في تعليم الجيزة.. تهانٍ ورسائل تعزز روح الفريق

في أجواء تسودها المودة والاحترام، استقبل سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اليوم، بمكتبه بديوان عام المديرية، مديري عموم الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات، الذين حضروا لتقديم التهنئة له بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنين له دوام التوفيق ولتعليم الجيزة مزيدًا من التقدم والازدهار.

وأعرب عطية عن امتنانه لهذه اللفتة الطيبة التي تجسد روح الفريق الواحد، مؤكدًا أن هذه المشاعر الصادقة تعكس متانة النسيج الإداري والتربوي في المنظومة التعليمية بالمحافظة. وقال: "العيد ليس مجرد مظاهر احتفالية، بل هو مناسبة تُترجم فيها النيات الصادقة إلى عمل، وتتجلى فيها القلوب المتآلفة التي تؤمن بأن التربية رسالة لا يؤديها فرد، بل يُنجزها فريق يعمل على قلب واحد".

شدد عطية على أهمية استلهام هذه المناسبة لتجديد العهد على العمل بروح الانضباط والإخلاص، مؤكدًا أن المسؤولية التربوية أمانة تتطلب التكاتف والالتزام لخدمة الطلاب وتحقيق نهضة تعليمية مستدامة. وأشار إلى أن عيد الفطر في تعليم الجيزة ليس مجرد احتفال، بل محطة لشحذ الهمم وتعزيز المسؤولية بروح أكثر قوة وعزيمة.