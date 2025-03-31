مصرع مجند وإصابة 3 أفراد في حادث تصادم أتوبيس بسيارتين شرطة بطريق السخنة

توفي مجند وأصيب 3 أفراد شرطة في حادث تصادم أتوبيس بسيارتين شرطة على طريق " الجلالة- الزعفرانة" أمام جبل عليان، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع السويس الطبي والمتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى.

كان إسعاف السويس تلقى بلاغا يفيد بالحادث على طريق الجلالة، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير اسعاف السويس 3 سيارات من نقاط الارتكاز على طريق الجلالة والسخنة إلى موقع الحادث، لتقديم التأمين الطبي ونقل المصابين.

وأفادت المعاينة بأن أتوبيس يحمل لوحات رقم " أ ن د 7545" اصطدم بسيارتين بوكس شرطة من كمين قوة تأمين طريق الجلالة خلال توقفهما أمام جبل العليان بعد جامعة الجلالة، أعلى مدينة الجلالة اتجاه نفق أبو الدرج.

وتشبب الحادث في وفاة مجند شرطة، بموقع الحادث بينما أثيب 3 أفراد شرطة إصابات متفاوتة، ونقلهم رجال الإسعاف إلى مجمع طبي السويس.

وبارت نيابة السويس وعتاقة التحقيق في القضية وصرحت بدفن جثمان المجند، وانتقل فريق من النيابة إلى المستشفى للاستماع لأقوال المصابين الثلاثة حال تمكنهم من الحديث، وجرى التحفظ على سائق الأتوبيس لحين التحقيق معه والذي نجا من الحادث دون إصابات.