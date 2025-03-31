بالصور.. محافظ الجيزة يوقِد الشعلة إيذانًا ببدء احتفالات عيدها القومي

أوقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الشعلة الخاصة باحتفالات المحافظة بعيدها القومي، الذي يوافق اليوم ٣١ مارس، إيذانًا ببدء الاحتفالات، وذلك من مقر ديوان عام المحافظة بالعجوزة.

وبعث المحافظ بالتهنئة لأهالي المحافظة، قائلًا: «كل عام وشعب مصر والجيزة بخير»، داعيًا المولى عز وجل أن يمنّ على مصرنا الحبيبة بمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، لاستكمال مسيرة البناء والعطاء.

وأكد النجار أن الجيزة محافظة عريقة بتاريخها وأهلها وعطائها المتميز، وأن العيد القومي للمحافظة يوافق ذكرى استشهاد أبناء نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزي في ثورة ١٩١٩، مشيرًا إلى أن المحافظة اعتادت كل عام مشاركة مواطنيها الاحتفال بهذا اليوم لتمتد سُبل التواصل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومواطني الجيزة.

واستقبل محافظ الجيزة كبار الزوار والمهنئين بديوان عام المحافظة بالعجوزة، وعلى رأسهم اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة الأسبق، للتهنئة بالعيد القومي وبحضور كافة قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية.