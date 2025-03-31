بهجة مصرية.. عيد الفطر يحتضن الفرحة بالكعك والتكبيرات

يأتي العيد في مصر بطابع فريد يمزج بين الفرحة الأصيلة والعادات المتوارثة، حيث تتزين الشوارع وتنبض القلوب بفرحة اللقاء والتواصل، وبدأ الاحتفال بصلاة العيد في الساحات والمساجد وسط تكبيرات تملأ الأجواء، ثم تنطلق العائلات لتبادل التهاني وتناول الكعك والحلوى الشهيرة، ويستمر حتى المساء، حيث تتجمع الأسر حول موائد عامرة، ويعيش الكبار والصغار أجواء بهجة استثنائية تنبض بالحب والود.

ويحتفل المصريون اليوم، الإثنين 31 مارس 2025، بأول أيام عيد الفطر المبارك، حيث امتلأت المساجد والساحات بالمصلين الذين أدوا صلاة العيد في أجواء من البهجة والسرور، ففي القاهرة، شهد الجامع الأزهر توافد الآلاف لأداء الصلاة، تخللتها تكبيرات العيد التي أضفت روحانية خاصة على المناسبة.

وبعد أداء الصلاة، انطلقت مظاهر الاحتفال في مختلف أنحاء البلاد، حيث تزينت الشوارع بالزينة الملونة، وتوافد المواطنون على الحدائق والمتنزهات العامة للاستمتاع بأجواء العيد، كما شهدت المدن المصرية تنظيم العديد من الحفلات والفعاليات الفنية.

وتُعد الحلويات التقليدية جزءًا لا يتجزأ من احتفالات العيد في مصر. أقبل المصريون على شراء الكحك والبسكويت والبتيفور، حيث ازدحمت المخابز ومحال الحلويات بالزبائن الذين يسعون للحصول على هذه الأصناف التي تُضفي نكهة خاصة على العيد.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول العربية تحتفل اليوم أيضًا بأول أيام عيد الفطر، منها سوريا والأردن والعراق وسلطنة عمان وتونس وليبيا والجزائر والمغرب، وذلك بعد تعذر رؤية هلال شوال مساء السبت، فيما يستمر المصريون في الاحتفال بعيد الفطر على مدار ثلاثة أيام، يتبادلون خلالها الزيارات والتهاني، ويعبرون عن فرحتهم بهذه المناسبة الدينية والاجتماعية الهامة.