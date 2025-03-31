«الجزار» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر بالقاهرة|صور

تابع الدكتور حموده الجزار ؛ رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة ؛ تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك ، على مدار الساعة للتأكد من جاهزية الفرق والمنشآت الطبية لأى حدث مفاجئ ؛ ولرفع الوعي المجتمعي للمواطنين ؛ ولتقديم خدمات المبادرات الرئاسية المجانية للمواطنين .

يأتى هذا تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة،

بدأت فرق التثقيف الصحي والمبادرات الرئاسية بالإنتشار السريع أمام المساجد الكبيرة فور الإنتهاء من صلاة العيد ؛ وفي المتنزهات والأندية الرياضية ؛ وذلك لتثقيف المواطنين ورفع الوعي المجتمعي بضرورة إتباع الإرشادات الوقائية للحد من حدوث الأمراض والإصابات المختلفة ؛ ومنع إنتشار العدوى .

صرَّح الجزار أن فرق المبادرات الرئاسية تقوم بتقديم خدمات المبادرات الرئاسية المجانية والكشف المبكر عن الأمراض بالأندية الرياضية والمتنزهات.

وفي سياق متصل؛ أكد الجزار أن مثل هذه ( الإجراءات التوعوية) بمثابة خط الدفاع الثالث بجانب ( الإجراءات العلاجية والإجراءات الوقائية ) ضمن خطة التأمين الطبي لإحتفالات عيد الفطر المبارك ؛ والتي يتابع تنفيذها على مدار الساعة غرف الطوارئ والأزمات المنعقدة بالمناطق والمستشفيات طوال أيام عيد الفطر المبارك.

في نهاية حديثه ؛ نوه الجزار أن قطاع الشئون الصحية يعمل بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية لضمان تقديم الخدمات الطبية بطريقة آمنة وفعالة خلال إحتفالات عيد الفطر المبارك.

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