ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى أكثر من ألفي قتيل

أعلن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب وسط البلاد يوم الجمعة الماضي إلى أكثر من ألفي قتيل.

وقال متحدث باسم المجلس العسكري حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن عدد ضحايا الهزة الأرضية العنيفة، التي بلغت شدتها 7.7 درجة على مقياس ريختر، قد ارتفع إلى 2056 قتيلا وأكثر من 3900 مصاب، إلى جانب فقدان 270 شخصا.

وكان الزلزال المدمر - الذي وقع مركزه بالقرب من مدينة "ماندالاي" ثاني أكبر مدن ميانمار - قد ألحق الأضرار بعشرات المباني وتسبب في تدمير البنية التحتية مثل مطار ماندالاي.. كما امتد أثره لما يزيد عن ألف كيلومتر تقريبا إذ شعر به السكان في تايلاند المجاروة، وتسبب في مقتل 19 شخصا هناك.