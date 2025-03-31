الشرطة الإيطالية تحقق بحريق بأحد معارض تسلا بروما

أعلنت الشرطة الإيطالية بدء تحقيق في أسباب حريق اندلع فجر اليوم الاثنين في أحد معارض شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية بالقرب من العاصمة روما ما أسفر عن تدمير 17 سيارة.

وأوضحت الشرطة الإيطالية في بيان صادر أنها تحقق بالحادث بفحص كاميرات المراقبة بوكالة سيارت تسلا الواقع في شارع سيراكابريولا، مشيرة إلى أنه لا يوجد في الوقت الحالي استبعاد أي فرضية بينها الحرق العمد.

وكان الحريق قد نشب فجر اليوم وهرعت فرق الإطفاء لموقع الحادث، ولم يتسبب في وقوع إصابات، بينما امتدت النيران جزئيا إلى المبنى الذي كانت السيارات متوقفة فيه.

يأتى ذلك في وقت تشهد شركة إيلون ماسك هجمات في عدد من الدول.