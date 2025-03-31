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الإثنين 31 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

قادة برلمانات 17 دولة أوروبية والاتحاد الأوروبي يصلون إلى أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا
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وصل رؤساء ونواب رؤساء برلمانات أوروبية، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك تزامنا مع الذكرى الثالثة لتحرير مدينة بوتشا.

أعلن عن ذلك رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانشوك في منشور عبر موقع "فيسبوك"، وفق وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية قائلا: "تستقبل كييف اليوم ممثلين برلمانيين من جميع أنحاء أوروبا".

وذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أن الوفد يضم رؤساء ونواب رؤساء برلمانات بلجيكا والمملكة المتحدة والدنمارك وإستونيا وأيسلندا وإسبانيا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وفنلندا وكرواتيا والتشيك والسويد، بالإضافة إلى ممثلي برلمانات أوروبية أخرى.

وقال ستيفانشوك، إن هذه الزيارة تمثل رمزا قويًا للدعم والتضامن والثقة وأوكرانيا تشعر بدعم شركائها، وهذا أمر ملهم.

يذكر أنه قبل ثلاث سنوات، في 31 مارس 2022، حررت قوات الدفاع الأوكرانية مدينة بوتشا في منطقة كييف. خلال شهر من سيطرة القوات الروسية عليها.

كييف بوتشا البرلمان الأوكراني أوروبا