محافظ السويس يروز منشآت ونالرعاية الصحية فى أول أيام عيد الفطر المبارك

تفقد اللواء طارق حامد الشاذلى،محافظ السويس ، فى اول ايام عيد الفطر المبارك عدد من المستشفيات والوحدات الطبية التابعة لرعاية الصحية لتأكد انتظام العمل بداخلها وتقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين خلال اجازة العيد يرافقة كلا من الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس و اللواء احمد الاسكندرنى، السكرتير العام .

رافق المحافظ الدكتور احمد شفيق رئيس هيئة الرعاية الصحية بالسويس وشملت الزيارة تفقد كلا من مركز طب أسرة الأربعين ومركز طب أسرة التوفيق، حيث اطلع المحافظ على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، واستمع إلى شرح حول جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية في التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك، لضمان جاهزية المنشآت وتوفير أفضل رعاية صحية خلال هذه المناسبة.

وأكد الدكتور "شفيق" للمحافظ على توفر كافة المستلزمات الطبية اللازمة داخل كافة المنشات الطبية وتشكيل غرفة العمليات لمتابعة الوضع أول باول داخل كافة المستشفيات لتاكد من سير الامور بشكل طبيعى والتاكد من عدم وجود اي شىء يعرقل تقديم كافة اوجه الرعاية الصحية للمواطنين .

وفى نفس السياق تفقد الدكتور محمد شريف داود وكيل وزارة الصحة بالسويس يرافقه دكتور ماري صبحي وكيل المديرية ودكتور ايه فهمي مدير عام الطب الوقائي والرعاية الاساسية دكتور محمد حسن مدير مستشفي السويس العام ، الى عدد من الاقسام الطبية بمستشفى السويس العام فى اول ايام عيد الفطر المبارك لتاكد من تقديم اوجه الرعاية المواطنين خلال اجازة العيد .

حيث تم المرور وحدة الكلى والعناية المركزة والطوارئ إضافة إلى مركز الأشعة الداخلية لمتابعة إنتظام سير العمل ، وتواجد الاطقم الطبية بأماكن تقديم الخدمة والاطمئنان علي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ، وخلال الجولة حرص وكيل وزارة الصحة علي زيارة المرضى والاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك

كما حرص علي تقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك للفريق الطبي وجميع العاملين بمستشفي السويس العام مقدرا لمجهوداتهم بتقديم كافة سبل الرعاية الصحية للمرضي . وفور انتهاء الجولة التفقدية اجتمع " داود " مع مدير مستشفي السويس العام والفريق الطبي والاداري للتأكيد على متابعة العمل والتشديد على انتظام نوبتجيات الفريق الطبي و انتظام الخدمات المقدمه على مدار الساعه.

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