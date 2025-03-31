استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في ختام التعاملات.. وأعلى سعر يسجل 50.65 جنيها

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد 30 مارس 2025، مسجلا في البنك المركزي المصري نحو 50.52 جنيها للشراء و50.62 جنيها للبيع.

وجاء أقل سعر للدولار مقابل الجنيه عند 50.42 جنيها للشراء و50.52 جنيها للبيع في البنك الزراعي المصري، يليه سعر 50.50 جنيها للشراء و50.60 جنيها للبيع في بنوك التنمية الصناعية، قطر الوطني الأهلي QNB، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، التعمير والإسكان.

أما في معظم البنوك، ومنها أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، المصرف المتحد، القاهرة، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، ميد بنك، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، بنك مصر، البركة، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي، فقد سجل الدولار 50.52 جنيها للشراء و50.62 جنيها للبيع.

في بنك الإمارات دبي الوطني، بلغ سعر الدولار 50.54 جنيها للشراء و50.64 جنيها للبيع، بينما سجل أعلى سعر للدولار عند 50.55 جنيها للشراء و50.65 جنيها للبيع في بنوك نكست، بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول، مصرف أبوظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن تعطيل العمل في البنوك يوم الخميس الماضي، بمناسبة بدء إجازة عيد الفطر المبارك، والتي تشمل العاملين في الجهاز المصرفي، حيث استمرت الإجازة حتى اليوم.