ورود وبالونات.. لفتة إنسانية في مستشفى رأس البر بدمياط خلال عيد الفطر

في بادرة إنسانية مميزة، استقبل أطباء مستشفى رأس البر المركزي بمحافظة دمياط، صباح اليوم الإثنين، العاملين والمرضى بالورود وحلوى العيد، وسط أجواء من الترحاب والبهجة، في أول أيام عيد الفطر المبارك.

تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة أطلقتها إدارة المستشفى، بقيادة الدكتور أحمد عريف، مدير عام المستشفى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، بشأن تقديم الدعم النفسي للمرضى والفرق الطبية خلال فترة العيد.

وشهد المستشفى انتظام العمل في العيادات الخارجية الصباحية والمسائية، حيث تواجد الطاقم الطبي بالكامل، تحت إشراف الدكتور أحمد عريف، بمشاركة الدكتورة شروق المنزلاوي، رئيس فريق السلامة والصحة المهنية، والأستاذة منال البصال، وكيلة هيئة التمريض بالمستشفى، لضمان تقديم الخدمات الطبية بالكفاءة المطلوبة خلال العيد.

وفي إطار المبادرة، قام "فريق السعادة والدعم النفسي" بالمستشفى بتقديم الورود والحلوى للمرضى، وتهنئتهم بالعيد، إلى جانب توزيع البالونات على الأطفال، بهدف إدخال البهجة إلى نفوسهم والتخفيف من معاناتهم، وذلك تحت شعار "افرح بالعيد وابتسم للحياة".

ويتكون الفريق من مجموعة من أفراد الطاقم الطبي، ممن يعملون على تعزيز التواصل مع المرضى، وتقديم الدعم النفسي لهم، انطلاقًا من مبدأ أن "المريض مسؤوليتنا حتى يمنّ الله عليه بالشفاء".

وفي سياق متصل، وجه الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، برفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى بجميع مستشفيات المحافظة، تحسبًا لأي طوارئ خلال إجازة العيد. كما ترأس غرفة الأزمات بمديرية الصحة، لمتابعة سير العمل في المستشفيات على مدار الساعة، والتأكد من توافر الأسرّة بالأقسام الداخلية والعنايات المركزة، بالإضافة إلى ضمان الإمداد المستمر بالأدوية والمستلزمات الطبية.

وشدد على استمرار التنسيق مع مرفق الإسعاف وبنك الدم الإقليمي، لضمان الاستجابة السريعة لأي حالات طارئة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص قطاع الصحة بدمياط على توفير بيئة علاجية آمنة وداعمة للمرضى خلال إجازة العيد، مع ضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية بأعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية.