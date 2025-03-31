ضبط المتهم بالتحرش بفتاة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بفتاة بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة .

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بفتاه حال نزولها من سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الفتاة المشار إليها (مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى) وقررت أنه بتاريخ 28 الجارى وحال عودتها من العمل مستقلة السيارة المشار إليها قام أحد الأشخاص بالتحرش بها حال نزولها من السيارة .

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.