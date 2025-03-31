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الإثنين 31 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة تعلن عن تفاصيل صلاة الثالث للراحل الأنبا باخوميوس

الراحل الأنبا باخوميوس
الراحل الأنبا باخوميوس
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أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ قليل عن ترتيب صلوات الثالث واستقبال المعزين في رحيل الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، والتي جاءت كالتالي : تقرر أن تقام صلوات الثالث غدًا الثلاثاء ١ أبريل الساعة العاشرة صباحًا عقب القداس الإلهي وذلك في كنيسة القديس مار مرقس (الكرمة) بدمنهور.
كما تقام صلاة الثالث أيضًا في نفس التوقيت في دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.

اما بالنسبة لاستقبال المعزين سيكون كالتالي: أولاً: في الإيبارشية تستقبل مطرانية البحيرة وتوابعها المعزين بكرمة مار مرقس الرسول بدمنهور غدًا الثلاثاء من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساءً.

كما يتم استقبال المعزين أيضًا بعد غدٍ الأربعاء من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساءً، بكرمة مار مرقس الرسول بدمنهور وجميع كنائس الإيبارشية.

اما في القاهرة فقد أعلنت الكنيسة عن استقبالها هي وأسرة الأنبا باخوميوس المعزين غدًا الثلاثاء في قاعة القديس يوسف النجار بكنيسة القديس مار مرقس بمصر الجديدة من الساعة السادسة وحتى العاشرة مساءً.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات الثالث مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية كنيسة القديس مار مرقس الكرمة بدمنهور دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي