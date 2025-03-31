وزير التموين يتفقد غرفة العمليات المركزية في أول أيام عيد الفطر

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استقرار الحالة التموينية وتوافر كافة السلع الأساسية في الأسواق المصرية خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى عدم تلقي أي شكاوى من المواطنين حتى الآن.

جاء ذلك خلال متابعة الوزير لسير العمل بغرفة العمليات المركزية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات، للاطمئنان على انتظام عمل الأسواق والأنشطة التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وتوافر احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وكحك العيد.

وصرح فاروق بأن مخازن الجملة تعمل بنسبة 50% من طاقتها خلال إجازة العيد لضمان صرف احتياجات منافذ البيع من السلع التموينية، سواء من مقررات شهر أبريل التموينية أو سلع المنحة الإضافية، خاصة مع حلول أول أيام الشهر الجديد غدا الموافق ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وفي سياق متصل، اطمأن الوزير على انتظام العمل بالمخابز في جميع أنحاء الجمهورية، وتابع عمل غرف العمليات بالوزارة والقابضة للصناعات الغذائية لضمان استمرار توافر السلع وانتظام ضخها في المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة.

وأوضح فاروق أن التقارير المرفوعة من غرف العمليات بمديريات التموين في المحافظات المختلفة والإدارات التابعة للوزارة أكدت استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع الغذائية واللحوم والمواد البترولية، مؤكداً أن الحملات التموينية مستمرة في المرور والمتابعة على المحلات العامة والأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة منذ بداية شهر رمضان الكريم لضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية خلال فترة العيد، وتكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أي محاولات لاستغلال المناسبة ورفع الأسعار.