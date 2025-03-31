ads
الإثنين 31 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير التموين يتفقد غرفة العمليات المركزية في أول أيام عيد الفطر

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استقرار الحالة التموينية وتوافر كافة السلع الأساسية في الأسواق المصرية خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى عدم تلقي أي شكاوى من المواطنين حتى الآن.

جاء ذلك خلال متابعة الوزير لسير العمل بغرفة العمليات المركزية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات، للاطمئنان على انتظام عمل الأسواق والأنشطة التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وتوافر احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وكحك العيد.

وصرح فاروق بأن مخازن الجملة تعمل بنسبة 50% من طاقتها خلال إجازة العيد لضمان صرف احتياجات منافذ البيع من السلع التموينية، سواء من مقررات شهر أبريل التموينية أو سلع المنحة الإضافية، خاصة مع حلول أول أيام الشهر الجديد غدا الموافق ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وفي سياق متصل، اطمأن الوزير على انتظام العمل بالمخابز في جميع أنحاء الجمهورية، وتابع عمل غرف العمليات بالوزارة والقابضة للصناعات الغذائية لضمان استمرار توافر السلع وانتظام ضخها في المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة.

وأوضح فاروق أن التقارير المرفوعة من غرف العمليات بمديريات التموين في المحافظات المختلفة والإدارات التابعة للوزارة أكدت استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع الغذائية واللحوم والمواد البترولية، مؤكداً أن الحملات التموينية مستمرة في المرور والمتابعة على المحلات العامة والأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة منذ بداية شهر رمضان الكريم لضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية خلال فترة العيد، وتكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أي محاولات لاستغلال المناسبة ورفع الأسعار.

وزير التموين شريف فاروق عيد الفطر أسواق مصر السلع التموينية غرفة عمليات استقرار الأسعار المخابز كحك العيد المجمعات الاستهلاكية الحملات التموينية مقررات أبريل السلع الأساسية المنحة الإضافية المواد البترولية مديريات التموين القابضة للصناعات الغذائيه منافذ البيع توافر السلع