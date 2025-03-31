الصحة الفلسطينية: 80 شهيدا و305 مصابين في غزة خلال 48 ساعة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 80 شهيدًا، بالإضافة إلى 305 إصابات خلال الـ48 ساعة الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وأضافت الصحة الفلسطينية، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الإثنين، أن هذا التصعيد أدى إلى سقوط العديد من الضحايا من المدنيين، بما في ذلك أطفال ونساء، في ظل تدهور الوضع الإنساني والصحي في القطاع.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين الفلسطينيين وتوفير الدعم العاجل لمرافق الصحة في غزة التي تعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية والعلاجية بسبب الحصار المستمر.