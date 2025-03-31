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الإثنين 31 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

كنيسة العذراء مريم بجاردن سيتي تشهد الاجتماع الشهري لشباب مرحلة الجامعة لكنائس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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شهدت كنيسة السيدة العذراء مريم بجاردن سيتي الاجتماع الشهري لشباب مرحلة الجامعة لكنائس وسط القاهرة DCY، وذلك تحت عنوان “قلبي ودقاته”، بحضور ورعاية الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس قطاع وسط القاهرة.

استُهِل اللقاء بكورال إب أونوف إنهيت المكون من شباب الاجتماع حيث قدموا بعض التراتيل عن قديسي شهر مارس، ثم أتبعها كلمة روحية ألقاها  الأنبا رافائيل بعنوان “تقديس العاطفة والعاطفة المقدسة”، كما قدم الشباب فيلمًا تسجيليًا بعنوان "الطريق" بمناسبة مرور ٣٥ سنة على رهبنة نيافة الأنبا رافائيل، ثم جاءت المحاضرة الثانية مع الدكتور أشرف بسكالس بعنوان “كيف أضبط عاطفتي”، حيث قدّم رؤى عملية وروحية تساعد الشباب على التحكم في عواطفهم بطريقة بنّاءة ومتزنة.

تخلل اللقاء مناقشات تفاعلية وأسئلة من الشباب، حيث أجاب نيافة الأنبا رافائيل والدكتور أشرف بسكالس عن استفسارات الشباب، مما جعل اللقاء حواريًا ثريًا.

 

كنيسة السيدة العذراء مريم بجاردن سيتي الاجتماع الشهري لشباب مرحلة الجامعة كنائس وسط القاهرة DCY قلبي ودقاته الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس قطاع وسط القاهرة