أحمد السعدني بعد نجاح مسلسل «لام شمسية»: أكتر حاجة مفرحاني دعاء الناس لأبويا

وجه الفنان أحمد السعدني رساله خاصة لوالده الفنان الراحل صلاح السعدني، ولكل الجماهير التي تابعت مسلسله الرمضاني "لام شمسية"، وكم الإشادة بالدور الذي جسده والقدرات التمثيلية التي أظهرها.

ونشر الفنان أحمد السعدني على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة له مع والده الفنان الراحل صلاح السعدني، وكتب عليها رسالة للجمهور.

رسالة الفنان أحمد السعدني

وجاءت رسالة الفنان أحمد السعدني "كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير، الحقيقة تعجز كلمات الشكر عن التعبير عن مدي سعادتي بردود الأفعال لمسلسل لام شمسية".

وتابع الفنان أحمد السعدني رسالته "ده شكر عام لكل كلمة حلوة اتقالت وربنا يقدرني وارد على واحد واحد حقيقي على رأسي كلامكم، أكتر حاجة كانت مفرحاني دعاء الناس لأبويا واقتران اسمي باسمه، يا رب يا حبيبي تكون راضي عني وأي حاجة كويسة فيا أو بعملها هي ثمرة كلامك ليا ودعمك وحبك الكبير، ربنا يرحمك و يراضيك ويسعدك يا أغلى وأعظم أب، أحمد صلاح السعدني".

يشار أن مسلسل "لام شمسية" حقق نجاحا كبيرا بعد عرضه في شهر رمضان، ولاقى قبولا كبيرا مع الجمهور، وأشاد الجمهور بدور الفنان أحمد السعدني بشكل كبير.