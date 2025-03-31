نائب محافظ البحيرة يتفقد سير العمل بمجمع مواقف دمنهور بأول أيام عيد الفطر| صور

أجرى الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، منذ قليل، جولة تفقدية لمجمع مواقف دمنهور في أول أيام عيد الفطر المبارك، للتأكد من سير العمل بالمجمع، وتوافر كافة وسائل النقل وتوافر جميع الخطوط اللازمة لاستمرار نقل المواطنين إلى كافة المناطق بكل سهولة ويسر.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ الإقليم، على استمرار متابعة سير العمل بكافة القطاعات الحيوية لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، طوال أيام عيد الفطر المبارك.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر بأهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان سير العمل بكفاءة عالية، والتأكد من تذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة لهم، مشددة على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة النقل خلال إجازة العيد لضمان راحة وسلامة المواطنين، مع تقديم خدمات متميزة للمواطنين، خاصة في فترات الأعياد والمناسبات الرسمية، لضمان راحة المواطنين.

الدكتورة جاكلين عازر تتابع انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على الانعقاد الدائم لغرفة السيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة، مع ربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، للتأكد من جاهزية كافة القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة للتعامل الفوري مع أي طوارئ خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان والاستقرار.

جاء ذلك خلال رئاستها لغرفة السيطرة والتحكم بالديوان العام، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ومدى جاهزية المعدات والآلات وتمركزها في مواقعها بمختلف مدن ومراكز المحافظة، بما يضمن التدخل الفوري في أي حالات طارئة، وذلك بحضور وهدان السيد، مدير مركز السيطرة والتحكم بالديوان العام.

واستعرضت التقارير الميدانية اللحظية الواردة إلى الغرفة حول جاهزية القطاعات الخدمية والحيوية بكافة مدن ومراكز المحافظة، ومدى استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية، حيث تم التأكد من حالة الأسواق ومدى توافر السلع الأساسية والرقابة على الأسعار لمنع أي تلاعب ومتابعة الحدائق والمتنزهات والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال العيد، استمرار كفاءة المرافق العامة بما يضمن تقديم خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي دون انقطاع، جاهزية المستشفيات ومدى توافر الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية لتقديم خدمات علاجية متكاملة للمواطنين، انتظام حركة المعديات والمراكب النهرية والتأكد من إجراءات الأمان والسلامة لحماية المواطنين، جاهزية محطات الوقود وتوافر المواد البترولية لضمان عدم حدوث أي اختناقات.

وشددت محافظ البحيرة على رفع درجة الاستعداد القصوى والتأهب للتعامل الفوري مع أي مستجدات لحظة بلحظة، مع تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية من قبل رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية، لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين خلال إجازة العيد.