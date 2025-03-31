قيادات مستقبل وطن بدمياط يحتشدون وسط آلاف الآهالي بلافتات "لا للتجهير"

شهد المجمع الإسلامي بمدينة دمياط الجديدة صلاة عيد الفطر المبارك، وسط حضور مميز من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك في أجواء مفعمة بالبهجة والروحانيات.

وامتلأت ساحات المجمع الإسلامي بالمصلين الذين توافدوا لأداء الشعيرة في أول أيام العيد. وألقى رئيس الجامعة كلمةً توجيهية هنأ فيها الحضور بمناسبة العيد، مؤكدًا على قيم التسامح والتكاتف الاجتماعي التي يدعو إليها الدين الإسلامي، وداعيًا إلى تعزيز أواصر الوحدة بين أفراد المجتمع.

وفي صلاة العيد بساحة مسجدالنصر بمدينة فارسكور توافد الالاف لصلاة العيد وتاييد القيادة السياسية فى سياستها الخارجية ودعم الشعب الفلسطيني بحضور النائب وليد صلاح التمامي الذي اكد أن المصريين لن ينسوا فى عيدهم ما يحدث فى غزة وفلسطين حيث توجد مظاهرات في كل مصر عقب صلاة العيد دعما للقيادة المصرية

رفضاً للتهجير، مشيرا إلى أن شعب مصر قال كلمته وثابت على موقفه وعلى هامش الاحتفالات بدمياط، تَجَمَّع عدد من الحضور في وقفة تضامنية رمزية مع أشقاء فلسطين، رافعين لافتات تُندد بالتهجير القسري الذي يتعرض له أهالي غزة، وتطالب بوقف العدوان وحماية المدنيين.

وأكد النائب محمد ابو حجازي عضو مجلس الشيوخ ان الشعب المصريدائما يظهر معدنه الاصيل فى المواقف التاريخية والوطنية ليبعث برسالة للعالم كله تزلزل حصون الطامعين والمعتدين وتقدم وردا جماهيريا تفرض به السلام على الاغكرسة والاستكبار لتعلم مصر العالم كله لغة ارادة السلام الشعبية.

واختُتمت صلاة العيد بتبادل التهاني والتبريكات بين الحضور، مع تأكيد النواب على استمرار دعم الفعاليات التي تؤكد وقوف الشعب واصطفافه بجميع طوائفه خلف قيادتنا السياسية وتأييد جميع قرارات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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