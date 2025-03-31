انتظام تداول السفن والحاويات في أول ايام عيد الفطر بميناء دمياط

انتظمت حركة التشغيل بميناء دمياط، اليوم الإثنين، بالتزامن مع احتفالات الشعب المصري بعيد الفطر المبارك، حيث استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن، بينما غادرت 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15978 طن تشمل: 14320 طن يوريا 340 طن رمل و1318 طن بودرة جبس، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11459 طن تشمل 3368 طن زيت طعام و2000 طن فول صويا و2100 طن ذرة و3991 طن قمح، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 134949 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 56073 طنًا.

كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2458 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وأسيوط، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 254 حركة.

واستقبل اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط الخط الملاحي العالمي (ONE - Ocean Network Express) أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارتهم لميناء دمياط لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط ، حيث ضم الوفد الربان هوسونو يوكيو مدير عام تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا – إفريقيا رادك ماجرسكي مدير تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا_ إفريقيا و محمد سلطان رئيس العمليات بمصر ومحمد السايس مشرف أول العمليات بمصر.

كما وقّعت هيئة ميناء دمياط وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة إحدى الشركات التابعة للمقاولين العرب، عقدًا تلتزم به الشركة بتقديم خدمات بيئية متكاملة لميناء دمياط، حيث قام بالتوقيع اللواء بحري طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وحسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر حيث يأتي استقبال أوناش الرصيف العملاقة استكمالًا لعملية تجهيز المحطة، حيث سبق الإعلان عن وصول 5 أوناش رصيف عملاقة من إجمالي 12 ونش الى جانب 20 ونش ساحة كهربائي ( RTG) من إجمالي 40 ونش ساحة مقرر وصولها تباعًا، وتعمل أوناش الساحة تلك بتقنيات متقدمة صديقة للبيئة، ما يضمن تشغيل المحطة وفق أعلى معايير الكفاءة والاستدامة.