الوزير يتابع انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر

أصدرت وزارة النقل بيانا رسميا، اليوم الإثنين، أكدت فيه أن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل، يتابع على مدار الساعة بالتزامن مع احتفال الشعب المصري بأول أيام الفطر المبارك انتظام العمل بمرافق النقل والمواصلات المختلفة وتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها مختلف هيئات الوزارة لتسهيل وتأمين حركة تنقل المواطنين عبر وسائل نقل آمنة وحديثة ومنضبطة ونظيفة، وذلك من خلال تقارير جميع الجهات التابعة بالوزارة، وبالتواصل مع رؤساء تلك الجهات.

وأشار البيان إلى ان نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل، قد اطمئن على انتظام حركة تشغيل قطارات السكك الحديدية على مختلف خطوط الشبكة وانتظام مواعيد قيامها، وكذلك تواجد مسؤولي الهيئة بالمحطات المختلفة للإشراف على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

كما تابع الوزير انتظام حركة تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي LRT مؤكدا على ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي ومن خلال تواجد وانتشار قيادات ومسؤولي المترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT وفرق الصيانة المختلفة بالمحطات المختلفة مع التأكيد على ضرورة المحافظة على مواعيد التقاطر وانتظام العمل داخل المحطات

وفيما يتعلق بالموانئ البحرية، أفاد البيان الى انتظام حركة الملاحة في موانئ دمياط والإسكندرية والبحر الأحمر وكذلك انتظام حركة الصادرات والواردات، كما أكد وزير النقل على رئيس وقيادات الهيئة العامة للنقل النهري بضرورة استمرار الحملات التفتيشية؛ لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية؛ حرصًا على سلامة المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، واستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية، مع الالتزام بالحمولة المحددة، ومنع أي وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات السلامة والأمان بها.

واطمأن وزير النقل على انتظام الحركة المرورية بالطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري ووجه باستمرار انتشار فرق الصيانة والطوارئ في جميع المناطق والقطاعات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري.

وتقدم الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وكل العاملين بوزراتي الصناعة والنقل بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بحلول عيد الفطر المبارك، معاهدين الرئيس والشعب المصري ببذل كل الجهود لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تتحقق في كافة المجالات ومنها قطاعي الصناعة و النقل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.