ads
الإثنين 31 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بعد وفاة إيناس النجار.. محطات في مشوارها الفني ما بين السينما والدراما

ايناس النجار
ايناس النجار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رحلت منذ قليل الفنانة التونسية إيناس النجار، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، ودخلت على إثرها في غيبوبة ومكثت طوال الفترة داخل المستشفى لتلقي العلاج.

رحلة الفنانة إيناس النجار الفنية

قدمت الفنانة إيناس النجار عدد من الأعمال بين السينما والدراما، وأبرزها فيلم "فرقة بنات وبس، معالي الوزير، ميدو مشاكل، بحبك وأنا كمان، كيمو انتيمو، قشطة يابا، علي سبايسي، كركر"، وعلى مستوى الدراما قدمت مسلسل العصيان، مارينا مارينا، العصيان الجزء الثاني، أولاد الشوارع، يتربى في عزو، العائد، ورق التوت".

يشار إلى أن أخر أعمال الفنانة إيناس النجار، المشاركة في الموسم الرمضاني ٢٠٢٥، بمسلسل الحلانجي، بطولة الفنان محمد رجب.

إيناس النجار الفنانة إيناس النجار فيلم وفاة الفنانة إيناس النجار مسلسل الحلانجي محمد رجب