بعد وفاة إيناس النجار.. محطات في مشوارها الفني ما بين السينما والدراما

رحلت منذ قليل الفنانة التونسية إيناس النجار، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، ودخلت على إثرها في غيبوبة ومكثت طوال الفترة داخل المستشفى لتلقي العلاج.

رحلة الفنانة إيناس النجار الفنية

قدمت الفنانة إيناس النجار عدد من الأعمال بين السينما والدراما، وأبرزها فيلم "فرقة بنات وبس، معالي الوزير، ميدو مشاكل، بحبك وأنا كمان، كيمو انتيمو، قشطة يابا، علي سبايسي، كركر"، وعلى مستوى الدراما قدمت مسلسل العصيان، مارينا مارينا، العصيان الجزء الثاني، أولاد الشوارع، يتربى في عزو، العائد، ورق التوت".

يشار إلى أن أخر أعمال الفنانة إيناس النجار، المشاركة في الموسم الرمضاني ٢٠٢٥، بمسلسل الحلانجي، بطولة الفنان محمد رجب.