الفنان ماهر جرجس لـ "البوابة نيوز": النقد الجاد الذي يستند على الدراسة والعلم هام للحركة التشكيلية

أكد الفنان التشكيلي ماهر جرجس، أن النقد الفني هام للحركة التشكيلية، حيث النقد الجاد الذي يستند على الدراسة والعلم ويُعد قراءة أخرى للعمل ومفسرا لمفردات العمل وتفاصيله وناقدا بالسلب أو الإيجاب.

وأوضح ماهر جرجس، في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن النقد الجاد يُعد كاشفًا للمستور عما تختزنه اللوحة، كما أنه كاشف للمصادر، وهام جدا للاستلهام من عدمه للفنانين وخاصة الشباب وهو القادر على أن يضعهم على الطريق الصحيح.

وحول النصاح التى يود توجيهها للشباب، قال الفنان ماهر جرجس، إن ما أنصح به الشباب هي التجارب الداعمة المتعددة في الشكل واللون والجدية في هذا الأمر إذا كانوا يأملون في أن يصبحوا ضمن المشهد التشكيلي المصري، وأيضا الاستزادة من المنابع الثقافية في نواحيها المختلفة الموسيقى الأدب، والمسرح ، السينما حيث السينوغرافيا الصورة البحرية.

وأضاف، "ومثال لذلك فيلم ( المومياء) شادي عبد السلام، وحضور المعارض والتواجد بالورش الغذية وأتيليهات الفنانين الرؤية بالعين مسار اللوحة ومراحلها".

ويعد ماهر جرجس هو فنان تشكيلي سكندري بارز، تتميز أعماله بتوظيف رموز الحضارة المصرية القديمة، وشارك في تطوير قصر التذوق بالشاطبي وأشرف على "جاليري 88" بعد تحديثه.