تنفيذ إزالات لتعديات بالبناء المخالف في الزقازيق

وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع، درجة الاستعداد القصوى لرصد أي محاولة للتعديات علي الأراضي الزراعية بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية ويتم تنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات في المهد تزامنًا مع العطلات الرسمية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

ومن جانبه تابع شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق جهود الأجهزة التنفيذية تحت إشراف عمرو مصطفى نائب رئيس المركز لتنفيذ إزالة فورية لأعمدة خرسانية وسقف مخالف بأحد العقارات خارج الحيز العمراني بقرية بهنباي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية ببردين بالتصدي لحالة بناء مخالف وفك شدة خشبية بالطابق الثالث علوي لعقار مخالف على مساحة 50 متر بعزبة سليمان افندي التابعة لنطاق الوحدة، وأسفرت الأعمال عن فك وإزالة الشدة الخشبية، كما تم إزالة تعدي على الأراضي الزراعية عبارة عن بناء غرف بالطوب الدبش الأبيض بمساحة 200 متر بعزبة عرب الحصة ( الزعفرانية ) بنطاق الوحدة المحلية ببردين وإزالة سور بالدبش بقرية بردين بمساحة 150 متر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

قدم الأهالي الشكر للمحافظ ولرئيس المركز والجهاز التنفيذي على التصدي لمحاولات البناء المخالف وإنفاذ القانون على المتعديين حفاظا على الرقعة الزراعية لما تمثله من أمن غذائي للمواطنين.

ويناشد محافظ الشرقية المواطنين في حالة رصد أي محاولات للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية الاتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية علي الخط الساخن 114 أو الاتصال على الخطوط الأرضية التالية:

055/2303693

055/2312540

055/2314004