حريق غامض في معرض "تسلا" بروما يدمر 17 سيارة

أعلنت فرق الإطفاء، اليوم الإثنين، عن اندلاع حريق خلال الليل في أحد معارض شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية في العاصمة الإيطالية روما، ما أسفر عن تدمير 17 سيارة، ولم تُعرف بعد أسباب الحريق، بينما يجري المحققون دراسة عدة احتمالات، من بينها الحرق العمد.

ووفقًا لبيان فرق الإطفاء، فقد اندلع الحريق في الساعة 04:30 صباحاً بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش) في حي توري أنجيلا، شرق روما، وعلى الرغم من الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمبنى جزئيًا، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

يأتي هذا الحادث في ظل تزايد عمليات التخريب التي تستهدف سيارات "تسلا" في الولايات المتحدة ودول أخرى، ويرجع بعض المحللين هذا التصعيد إلى ارتباط اسم إيلون ماسك بسياسات تقشفية مثيرة للجدل، لا سيما بعد توليه منصبًا في وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) ضمن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

أظهرت بيانات مجلس السيارات الكهربائية في أستراليا انخفاض مبيعات "تسلا" بنسبة 35% خلال الأشهر الأربعة التي أعقبت انتخاب ترامب، ما يعكس تراجع ثقة المستهلكين بالشركة. كما تم الإبلاغ عن حوادث تخريب مماثلة ضد سيارات "تسلا" في أستراليا ونيوزيلندا، مما يشير إلى تصاعد الاحتجاجات ضد مواقف ماسك السياسية.

ويبقى الحادث في روما قيد التحقيق، فيما يترقب المراقبون تطورات القضية وما إذا كانت ستكشف عن دوافع سياسية أو اقتصادية وراء هذه الهجمات المتزايدة.