الأنبا باسيليوس يهنئ قيادات محافظة المنيا بعيد الفطر المبارك

قدم الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، اليوم الإثنين، التهنئة بعيد الفطر المبارك للواء عماد كدواني محافظ المنيا والدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا ولكل القيادات السياسية و التنفيذية والأوقاف والأزهر وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة المنيا، وذلك بديوان عام المحافظة.
جاء ذلك بمشاركة الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص وتوابعها والأنبا مكاريوس اسقف إيبارشية المنيا وتوابعها للكنيسة الأرثوزكسية وأساقفة الكنيسة الأرثوزكسية بمحافظة المنيا ووفد من الآباء كهنة الكنيسة الكاثوليكية بإيبارشية أبو قرقاص والكنيسة الأرثوزكسية
كما قام الأنبا باسيليوس بتقديم التهاني بعيد الفطر المبارك لمساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا اللواء مجدي سالم وقيادات قطاع الأمن الوطني وكل القيادات الأمنية بمديرية أمن المنيا.
رافق الأنبا باسيليوس خلال زياراته لتقديم التهنئة بعيد الفطر الأب عمانوئيل عبدالله وكيل المطرانية والأب كيرلس مكسيموس راعي كاتدرائية يسوع الملك
وقدم الأنبا باسيليوس التهنئة والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمحافظ ومدير الأمن وكافة القيادات لمجهوداتهم المبذولة خاصة للشعب المنياوي.