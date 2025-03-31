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الإثنين 31 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الرنجة والكعك تجذب المصريين والسياح بفنادق الغردقة السياحية في عيد الفطر

كعك العيد يجذب سياح
كعك العيد يجذب سياح الغردقة
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تزين الرنجة والكعك بوفيهات الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وقال محمد وفا، مدير أحد فنادق الغردقة، إن الفنادق حريصة علي تقديم أنشطة متنوعة ومختلفة لإسعاد الأفواج السياحية؛ احتفالا بعيد الفطر، تتضمن فقرات فنية وترفيهية وفلكلورية وشعبية بجانب تقديم الحلويات الشرقية وكعك العيد والبسكويت والبيتي فور والترمس والسوداني والشكولاتة.

وأشار محمد عباس الشيف، الشيف العمومى بأحد فنادق الغردقة، إلى أن الفندق يقدم خلال العيد أكلات الأسماك والرنجة والبسكويت والكعك والترمس والسوداني، وخلال أيام العيد يتم تقديم الأكلات المصرية مثل الرنجة والفسيخ والترمس والسوداني وكذلك الفواكه والحلوى الشرقية.

وأشار الخبير السياحي علاء عاقل إلى أن منتجعات البحر الأحمر تشهد خلال عيد الفطر نسب إشغال عالية ويأتي المصريين في المرتبة الثالثة وصولا للفنادق بالغردقة حيث تقدم لهم المنتجعات برامج ترفيهية وأكلات تعبر عن الاحتفالية بالعيد مع تقديم الرنجة والبسكويت للمصريين والسياح والترمس والفول السوداني.

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احتفالا بعيد الفطر الشيكولاتة الفنادق والمنتجعات خلال ايام العيد فنادق الغردقة السياحية