محافظ بني سويف يتفقد مستوى الخدمة بالممشى السياحي في أول أيام عيد الفطر المبارك

حرص الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الممشى السياحي _ كورنيش النيل، خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث رافقه في الجولة: السيد بلال حبش، نائب المحافظ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والمسؤولين عن تشغيل وإدارة الكورنيش.

وخلال الجولة، هنأ المحافظ المواطنين المتواجدين بالممشى السياحي بمناسبة العيد، متمنيا لهم قضاء أوقات سعيدة ، ومؤكدا حرص المحافظة على توفير بيئة ترفيهية متميزة تلبي احتياجات المواطن السويفي.

كما استمع إلى آراء المواطنين حول مستوى الخدمات المقدمة، موجهًا الجهات المختصة بسرعة التعامل مع أي ملاحظات لضمان راحة الزوار.

وتابع المحافظ منظومة العمل الخاصة بقطاع الأمن والنظافة والخدمات الترفيهية، مشددا على أهمية التواجد الميداني لمسؤولي الكورنيش لضمان تقديم خدمات متكاملة.

وأكد المحافظ أن الكورنيش والممشى السياحي يمثلان متنفسًا حضاريًا لأبناء المحافظة، فضلاً عن كونهما وجهة سياحية واستثمارية واعدة، حيث أصبحا مقصداً لأفواج سياحة اليوم الواحد من المحافظات المجاورة، بالإضافة إلى إدراجهما ضمن مسار السياحة النيلية بين القاهرة وأسوان.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة اليومية خلال فترة العيد لضمان تقديم أفضل الخدمات، موجها بزيادة فرق العمل الميداني لمواكبة الإقبال المتزايد من الزوار.