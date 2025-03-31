القبض على شخص هدد سيدة وتعدى عليها بالجيزة

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بفصل الكهرباء عن الشقة محل سكنها بأحد العقارات وتحطيم كاميرات المراقبة المتواجدة أمام شقتها والتعدي عليها وتهديدها بإلحاق الأذى بها.

بالفحص تبين ورود بلاغ من القائمة بالنشر وشقيقتها بتضررهما من المشكو في حقه لقيامه بالتعدي عليهما بالسب والشتم ومنعهما من تركيب كاميرات المراقبة أمام باب الشقة محل سكنهما وقيامه بفصل الكهرباء عن شقتهما وكذا تحطيم كاميرات المراقبة المتواجدة أمام باب الشقة مستخدماً (عصا خشبية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه ( نجل مالك العقار محل الواقعة- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.