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الإثنين 31 مارس 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

أساقفة الشرقية والعاشر من رمضان والزقازيق ومنيا القمح يهنئون المحافظ بعيد الفطر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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قام الأنبا مقار، أسقف مراكز الشرقية والعاشر من رمضان، والأنبا تيموثاوس، أسقف الزقازيق ومنيا القمح، يرافقهما وفد كنسي، بزيارة ديوان عام محافظة الشرقية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك إلى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائبي المحافظ، وسعد الفرماوي، السكرتير العام للمحافظة.

وأعرب  المحافظ عن خالص شكره وامتنانه لهذه الزيارة الكريمة، مؤكداً أنها تعكس متانة الروابط الأخوية بين أبناء الوطن الواحد، وتجسد قيم التسامح الديني والتآخي التي يتميز بها الشعب المصري، مشددا على أهمية العمل المشترك لمواصلة مسيرة التنمية والبناء تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأعرب الوفد الكنسي عن خالص تمنياته بأن يحفظ الله مصر وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار، مشيدين بعمق العلاقات التي تجمع المسلمين والمسيحيين، ومؤكدين أن الأديان جاءت لنشر المحبة والسلام وتعزيز ثقافة الود والتسامح.

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