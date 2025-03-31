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الإثنين 31 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بني سويف يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

محافظ بني سويف يستقبل
محافظ بني سويف يستقبل المهنئين
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استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمكتبه، المهنئين بعيد الفطر المبارك، من أعضاء البرلمان وشخصيات عامة وحزبية، والتنفيذيين، ووكلاء الوزارات، ومديري عموم ورؤساء المدن وبعض مديري الإدارات والعاملين بالديوان العام، وذلك في حضور بلال حبش  نائب المحافظ واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد.

وقدم الحضور التهنئة للمحافظ بمناسبة العيد، وذلك في أجواء سادت فيها الفرحة والبهجة، معربين عن تمنياتهم بأن يحفظ الله مصر وشعبها العظيم من كل الشرور، وأن يديم على وطننا الأمن والمزيد من التقدم والرخاء تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الدكتورمحمد هانى غنيم محافظ بني سويف العاملين بالديوان العام المهنئين بعيد الفطر المبارك عيد الفطر المبارك اعضاء البرلمان