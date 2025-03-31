ads
الإثنين 31 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. رئيس حي الزهور يوزع هدايا على أبناء بورسعيد احتفالا بعيد الفطر

حي الزهور يوزع هدايا
حي الزهور يوزع هدايا على أبناء بورسعيد احتفالا بعيد الفطر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وزع حي الزهور بمحافظة بورسعيد، برئاسة اللواء أيمن صبحي قليني، الهدايا، اليوم الإثنين، على أبناء بورسعيد احتفالا بعيد الفطر المبارك، بناء على توجيهات المحافظ اللواء أركان حرب محب حبشي.

بالصور.. حي الزهور يوزع هدايا على أبناء بورسعيد احتفالا بعيد الفطر المبارك

ونظم الحي احتفالية بمكتبة الطفل تتضمن فقرات فنية وثقافية وغنائية على أنغام "الدي جي" وسط أجواء احتفالية مبهجة.

وجرى عمل "شلالات البالونات" التي تسابق المواطنين على الحصول عليها عقب إلقاءها من أعلى مبنى المكتبة، كما تنظيم مسابقات فنية وترفيهية، وتوزيع الألعاب والبالونات والحلوى على الأطفال.

FB_IMG_1743420968139
FB_IMG_1743420968139
FB_IMG_1743420965679
FB_IMG_1743420965679
FB_IMG_1743420962549
FB_IMG_1743420962549
FB_IMG_1743420949486
FB_IMG_1743420949486
FB_IMG_1743420941511
FB_IMG_1743420941511
FB_IMG_1743420951822
FB_IMG_1743420951822
بورسعيد حي الزهور عيد الفطر المبارك عيد الفطر الزهور