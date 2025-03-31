بالصور.. رئيس حي الزهور يوزع هدايا على أبناء بورسعيد احتفالا بعيد الفطر

وزع حي الزهور بمحافظة بورسعيد، برئاسة اللواء أيمن صبحي قليني، الهدايا، اليوم الإثنين، على أبناء بورسعيد احتفالا بعيد الفطر المبارك، بناء على توجيهات المحافظ اللواء أركان حرب محب حبشي.

بالصور.. حي الزهور يوزع هدايا على أبناء بورسعيد احتفالا بعيد الفطر المبارك

ونظم الحي احتفالية بمكتبة الطفل تتضمن فقرات فنية وثقافية وغنائية على أنغام "الدي جي" وسط أجواء احتفالية مبهجة.

وجرى عمل "شلالات البالونات" التي تسابق المواطنين على الحصول عليها عقب إلقاءها من أعلى مبنى المكتبة، كما تنظيم مسابقات فنية وترفيهية، وتوزيع الألعاب والبالونات والحلوى على الأطفال.

FB_IMG_1743420968139

FB_IMG_1743420965679

FB_IMG_1743420962549

FB_IMG_1743420949486

FB_IMG_1743420941511